دينا الشربيني تتصدر الترند بعد تصريحات ميمي جمال: شعرت بالظلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - تحدثت الفنانة ميمي جمال عن رأي الفنانة دينا الشربيني في الشائعات المتكررة التي تطالها بشأن ارتباطها، وذلك خلال لقائها في بودكاست "عالهادي فالكلام" مع الإعلامية سالي عبد السلام.

ميمي جمال تكشف كواليس ما دار بينها وبين دينا الشربيني حول شائعة ارتباطها

وأوضحت ميمي جمال أنها التقت بـ"دينا الشربيني" خلال تصوير مسلسل "كامل العدد"، وسألتها عن حقيقة ما يُتداول. لتؤكد الشربيني أنها تشعر بالظلم جرّاء هذه الشائعات؛ مشيرة إلى أن البعض يربط بينها وبين أيّ شخص تظهر معه في مناسبة أو لقاء، وهو أمرٌ لا أساس له من الصحة.

وأضافت ميمي جمال، أن غياب الزواج عن حياة دينا الشربيني قد يدفع البعض إلى تفسير أيّ ظهور لها بشكل خاطئ. وتطرّقت إلى شائعة ارتباط دينا بالفنان كريم محمود عبد العزيز؛ مستنكرة الأمر؛ خاصةً أن كريم متزوج ولديه ثلاث بنات. وأشارت إلى أن كريم مَر بتجرِبة مؤلمة في طفولته عندما تزوج والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز على والدته، وهو ما جعله حريصاً على عدم تكرار التجرِبة ذاتها مع أسرته.

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كامل العدد تعاوُن درامي بين ميمي جمال ودينا الشربيني

وتواجد الثنائي ميمي جمال ودينا الشربيني في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "كامل العدد++"، "كامل العدد"، والذي شهدت أحداثه على عودة الهدوء والاستقرار على حياة "أحمد" شريف سلامة" و"ليلى" دينا الشربيني، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور رأساً على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.

وقد شارك في بطولة العمل عددٌ آخر من النجوم: مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد، حمزة دياب، يوسف عمر، يوسف جبريل، لينا صوفيا، سيليا، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وغيرهم كثير من النجوم. المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش. ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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ميمي جمال تنتظر عرض أحدث أفلامها "ريستارت"

على جانب آخر، تنتظر الفنانة ميمي جمال عرض فيلم "ريستارت" بدُور السينما، المقرر له يوم 29 مايو من الشهر الجاري. يتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها على المجتمع؛ فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند، وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد المقبليْن على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا؛ فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما؛ فتوقِّع معه هنا الزاهد التي تظهر كــ بلوجر في الفيلم، عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم: عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور. مع ظهور عدد من ضيوف الشرف. وهو من إخراج سارة وفيق.

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