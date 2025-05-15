أريج السحيري تضيء مهرجان كان بفيلم سماء بلا أرض: سيمفونية تحاكي قصصاً نسائية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - برقة وعذوبة شديدتين، تعزف المخرجة المميزة أريج السحيري سيمفونية نسائية متكاملة في فيلمها الجديد "سماء بلا أرض" الذي يفتتح الفيلم مسابقة نظرة ما في الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي، في تواجد ثانٍ للمخرجة بالمهرجان بعد عرض فيلمها "تحت الشجرة" لأول مرة في الدورة الـ 54 في مهرجان كان السينمائي، واختير لتمثيل تونس في جوائز الأوسكار 2023.

سماء بلا أرض: فريق نسائي يروي الحكاية

سماء بلا أرض، فيلم جوهرة المرأة صنع بأيدي نساء ولأجل النساء وعن النساء. يظهر الفيلم، الذي أخرجته وشاركت في كتابته وإنتاجه أريج السحيري مدى قوة المرأة عندما تتولى زمام الأمور، من الكتابة إلى الإخراج إلى التصوير والتمثيل.

فقد شاركت السحيري تأليف الفيلم مع آنا سينيك ومليكة سيسيل لوات، ومن البطولة الثلاثية لـ آيسا مايغا التي شاركت في عدة أفلام منها Russian Dolls، وليتيسيا كي التي قامت بدور الملكة في فيلم Night of the Kings، وديبورا ناني. كما تولّت تصوير الفيلم فريدا مرزوق، المصورة السينمائية الفرنسية التونسية التي سبق لها العمل مع السحيري في فيلم "تحت الشجرة" وعملت مع عبد اللطيف كشيش في ألعاب الحب والصدفة، وحياة أديل وشاركت في جميع أفلام جون ويك. إنه مجموعة من الأصوات النسائية تروي قصة ينبض قلبها بواقع تعيشه كثير من النساء.

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قصة عن التحدي

يتتبع الفيلم ماري، قسيسة إيفوارية وصحفية سابقة، تعيش في تونس. يصبح منزلها ملاذًا لناني، الأم الشابة التي تسعى لمستقبل أفضل، وجولي، الطالبة الشجاعة التي تحمل آمال عائلتها. يشكل وصول طفلة يتيمة صغيرة تحديًا لروح التضامن لديهما في مناخ اجتماعي متوتر، كاشفًا عن هشاشتهما وقوتهما.

في عالمٍ تهمش فيه قصص النساء في كثيرٍ من الأحيان، يغير فيلم "سماء بلا أرض" مجرى الأحداث. يستكشف الفيلم التوتر والتآزر اللذين ينشآن بين النساء في أوقات الأزمات. يتناول الصراعات التي تواجهها المرأة فقط لكونها امرأة، والقوة التي تحملها بداخلها لنفس السبب. يغوص الفيلم بعمق داخل مشاعر ثلاث سيدات وحياتهن، برقة وعنف وجرأة ووضوح.

سماء بلا أرض يمنحك الفرصة لاستشعار ذلك الحِمل الثقيل الذي تحمله هؤلاء النساء. هناك نوع من السحر يكمن في الطريقة التي توازن بها السحيري وجود ذلك الثِقل فوق أكتافهن بينما يسرن بقوة ناعمة وهادئة في مسارات حياتهن، آملات في مستقبل أفضل ومتآزرات سويًا، يحملن أثقال بعضهن، ويبنين منازلهن داخل قلوب بعضهن البعض.

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