إلهام علي من أدوار نسائية ملهمة إلى منصة التكريم في مهرجان كان 2025

"اختطاف": صورة لمقاومة القيود

خريف القلب": : دعوة للمرأة لاكتشاف قوتها الداخلية

"شارع الأعشى": تحدى التقاليد

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مفاجأة درامية: عمل منتظر للدفاع عن النساء المظلومات

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منصاتها الإعلامية بوابة لنشر الوعي النسائي

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تكريم إلهام علي ضمن فعاليات مهرجان كان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - خلال السنوات الأخيرة برز اسم، على الساحة الفنية كواحدة من أبرز الوجوه الدرامية في المشهد الفني الخليجي، إذ استطاعت من خلال أدوارها المتنوعة أن تقدم نموذجاً فنياً راقيًاً يدافع عن المرأة ويسلط الضوء على مشاكلها، وبالتزامن مع تكريمها من قبل مؤسسة البحر الأحمر السينمائي خلال فعاليات الدورة الـ 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي ، سنسلط الضوء على أعمالها الفنية التي حرصت من خلالها على دعم المرأة .الخروج عن الإطار المتعارف عليه في الأعمال الفنية، دفع النجمة السعودية إلهام علي للمشاركة في مسلسل "اختطاف" الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين النفسي للمرأة في مقاومة القيود والتحديات.ويعد مسلسل " اختطاف" من أهم الأعمال الدرامية لـ إلهام علي خلال مسيرتها الفنية، خاصة وأن هذا العمل أكد على قدرتها التمثيلية، إذ قدمت ثلاث شخصيات مختلفة إلى حد التناقض، وهو أمر صعب ويمثل تحدياً قوياً، والمسؤولية التي وقعت على عاتق إلهام علي في هذا الأمر، هي تجسيدها لثلاث شخصيات صعبة، لا تشبه بعضها تماماً، خصوصاً أن إحداها مركب، وأخرى يحكمها عامل نفسي، وثالثة أقرب إلى الرعب شكلاً، والثلاث هن: خلود ولينا وطيفلينا هي فعلياً المختطفة والمفقودة، لكن خلود التي يفترض أنها تعيش حياة مستقرة، تعاني ضغوطاً نفسية كبيرة، بسبب الشبه الكبير بينها وبين شقيقتها التوأم، والذي بات بمثابة لعنة عليها، والثالثة أقرب إلى الرعب من ناحية المظهر الخارجيودارت قصة "اختطاف" حول طفلة تم احتجازها في قبو بمزرعة لمدة عشرين عاماً؛ حيث يُمارس الخاطف على المختطَفة وسائل القوة والتعذيب النفسي والتجويع والتخويف والترهيب، لكي تظل خاضعةً له وخائفةً منه. في هذا الوقت، لا تنفك العائلة عن البحث عن الابنة المختطَفة، لكن من دون فائدة.في مسلسل "خريف القلب"، قدمت إلهام علي رسالة مؤثرة لكل امرأة تشعر بالضعف، من خلال شخصية " نهلة" والتي تعكس معاناة بعض النساء، ولا سيما اللواتي يتعرضن لمواقف صعبة مثل تبديل صغارها بآخرين لحظة ولادتهم.وعبّرت الفنانة إلهام علي، وقت عرض العمل عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حول دورها في مسلسل "خريف القلب"، وردت إلهام علي عبر صفحتها على منصة "إكس" على كافة الاشادات التي تلقتها حول شخصية "نهلة" بمسلسل "خريف القلب"، إذ قالت " نهلة صناعة محلية ماتشبه احد الإجتهاد في الأختلاف، سعيدة بكل ردود الفعل، وشكراً كاتبنا الاستاذ طلال وباذن الله الجاي اكثر اختلاف وتجدد باذن الله الجاي اجمل".ولك تتوقف "علي" عند هذا الحد، بل حرصت أيضاً على توجيه رسالة لجمهور مسلسل "خريف القلب" ولاسيما السيدات منهم، وذلك عقب نهاية أحداث " خريف القلب"، شددت من خلالها على حبها للمرأة القوية إلى جانب حثها للسيدات على حب أنفسهن والتخلص من حالات الضعف مهما كانت الظروف ..." حيث قالت: "أحب المرأة القوية أكثر من الضعيفة، لذلك لا أميل لشخصية نهلة بالأحداث. وأوجه رسالة لكل امرأة تشعر بأنها ضعيفة: 'أحبي نفسك'، يبرز المسلسل قضايا مثل بر الوالدين وتأثير الأبناء على الوالدين، مؤكدًا أن المال ليس كل شيء في الحياة.واستمراراً في سعيها لدعم المرأة في أعمالها الفنية، خاضت إلهام علي رحلة درامية آخرى في سبعينات القرن الماضي داخل حي شعبي بمدينة الرياض، وذلك من خلال مسلسل " شارع الأعشى" ، والذي جسدت من خلاله شخصية "ضحى"، وهي امرأة بدوية تنتقل للعيش في بيئة حضرية، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع التقاليد والعادات المختلفة، حيث تظهر "ضحى" شخصية قوية وشجاعة، حيث تسعى لإعالة أبنائها بعد اختفاء زوجها، وتدخل في صراعات مع المجتمع المحيط بها بسبب اختلاف خلفيتها الثقافية.كما كشفت الفنانة إلهام علي، في لقائها مع كاميرا " بالعربي" عن مفاجأة آخرى لجمهورها، وهو وجود عمل درامي آخر تشارك في بطولته وسيتم عرضه خلال الأيام القادمة، لافتة إلى أن قصة هذا المسلسل استغرقت عامين في كتابتها بداية من عام 2020 إلى أن تم اعتمادها في 2022 مع المؤلف ياسر مدخلي.وتابعت في حديثها إلى أنها سوف تظهر خلال أحداث هذا المسلسل بشخصية محامية تتولى الدفاع عن حقوق النساء المظلومات، منوهة إلى أن شخصية " المحامية" كانت تحلم بتقديمها منذ فترة.لم تكتفِ إلهام علي برسائلها من خلال الشاشة فقط، بل سخرت حضورها الإعلامي ومشاركاتها في اللقاءات والبرامج الحوارية للدفاع عن حقوق المرأة، وغالبًا ما تؤكد في لقاءاتها على أهمية أن يكون الفن وسيلة لتغيير الصورة النمطية عن المرأة، وتمكينها فكريًا ومهنيًا، هذا إلى جانب رسائلها المستمرة عبر حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي والتي تدعم من خلالها المرأة بل وتحفزها على ضرورة السعي والاستمرار نحو حلمها .النجاحات المتتالية التي حققتها النجمة السعودية إلهام علي ، على الساحة الفنية الخليجية ، دفعتها لتكون واحدة من المُكرمات في حفل "المرأة في السينما" السنوي، الذي تُنظّمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، على هامش مهرجان كان السينمائي، في دورته الدورة الثامنة والسبعين، والمقامة حاليًا حتى يوم 24 مايو الجاري، باعتبارها واحدة من أبرز الممثلات العربيات.نشأت إلهام في المملكة العربية السعودية وبدأت مسيرتها الفنية في المسرح قبل أن تنتقل بنجاح إلى التمثيل. اشتهرت بأعمالها الدرامية والكوميدية، وهي أيضًا كاتبة موهوبة. كما تلتزم إلهام بمعالجة قضايا المجتمع، الأمر الذي حظي باهتمام الصحافة العربية وعالم السينما والتلفزيون.

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