انطلاق تصوير فيلم الست لما لـ يسرا السبت المقبل.. وهذه القائمة الكاملة للأبطال

عمرو عبد الجليل ورانيا منصور أحدث المنضمين

المشاهد الأولى تجمع بين محمود البزاوي ورانيا منصور

أبطال فيلم "الست لما"

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يسرا وهدى المفتي في فيلم "بنات فاتن"

ظهور خاص في فيلم "شقو"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - يستعد المخرج خالد أبو غريب، لبدء تصوير أولى مشاهد فيلمبطولة الفنانة، يوم السبت المقبل، داخل أحد الديكورات في القاهرة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تواجد بطلة العمل، في مهرجان كان السينمائي، بدورته الثامنة والسبعين، والمُنعقدة حاليًا يوم 24 مايو الجاري.وقال المؤلف كيرو أيمن، لـ"الخليج 365"، إنّ الشركة المنتجة قررت البدء في تصوير الفيلم حاليًا، بالتزامن مع إتمام باقي مرحلة التعاقدات وتسكين الأدوار المتبقية، حيث انضم مؤخرًا عمرو عبد الجليل ورانيا منصور، فيما ستشهد الأيام القليلة المُقبلة، التعاقد مع فنانين آخرين، ومن المُفترض طرح الفيلم في صالات السينما خلال وقت لاحق من العام الجاري.وقررت الشركة المنتجة، بدء تصوير الفيلم مبكرًا، لحين عودة الفنانة يسرا من فرنسا، إلى أنّ تدخل تصوير مشاهدها لاحقًا، إذ أن المشاهد الأولى من الفيلم المُقرر تصويرها يوم السبت المقبل، ستجمع بين محمود البزاوي ورانيا منصور.فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، محمود البزاوي، دنيا سامي، عمرو عبد الجليل، رانيا منصور وآخرون، وسيُجرى الإعلان عنهم تباعًا خلال الأيام القليلة المُقبلة، فور إتمام مرحلة التعاقدات بشكلٍ رسمي، والعمل تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي.يُذكر أنّبدأت قبل أيامٍ قليلة، تصوير فيلم جديد يحمل اسم "بنات فاتن"، والذي يجمعها بعددٍ كبير من الفنانين، أبرزهم هدى المفتي، باسم سمرة، صفوة، بسمة نبيل، حسن مالك، حمدي هيكل، والعمل تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإنتاج محمد نادر، ومن المُقرر طرحه في دور السينما، خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.فيلم "" آخر أعمالفي السينما، وجاء من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، وجاء ظهور يسرا بشكل خاص كضيفة شرف، بالإضافة أيضاً لـ أحمد فهمي، والعمل من تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».