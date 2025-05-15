الخليج 365 تكشف جانباً من جلسة مصر دولة النجاحات الساحقة في العالم العربي في مهرجان كان

مصر دولة النجاحات الساحقة

كلمة يسرا عن فيلمها الجديد

تكريم روبرت دي نيرو بمهرجان كان السينمائي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الحوارية "مصر دولة النجاحات الساحقة في العالم العربي"، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الحالية والتي بدأت يوم 13 مايو ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 24 من الشهر نفسه.فريق الفيديو:إعداد الفيديو: معتز الشافعيتصوير الفيديو: يوسف بوهوشإعداد: عبير عاطفشارك في هذه الجلسة عدد من الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، مثل الفنانة يسرا، والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، وأحمد سامي بدوي المدير العام للجنة مصر للأفلام، والمنتج علاء كركوتي بالإضافة إلى المخرج مراد مصطفى الذي يعرض فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" في برنامج "نظرة ما" بمهرجان كان، ومنتجة الفيلم سوسن مصطفى.كانت بداية الجلسة مع علاء كركوتي، الذي أكد على سعادته بالتواجد في مهرجان كان وبدء الأنشطة الخاصة بالمهرجان بجلسة حول السينما العربية، مؤكداً أن هذا العام مميز جداً بالنسبة لمصر خاصة وأنه يشهد تعاوناً أكبر مع مارشيه Marche .أكد كركوتي أن الهدف من هذه الجلسة النقاشية هو إبراز حجم الصناعة المصرية، خاصة وأنها رائدة عالمياً في مجال الأفلام الرائجة، مشيراً إلى أن ما يميز مصر كصناعة هو جنسيتها في حد ذاتها، وليس من منطلق القومية، وقال إنه بمجرد العمل في هذه الصناعة ستشعر بالانتماء إليها.عبرت يسرا عن سعادتها بتطور التجارب السينمائية وقالت "أنا متفائلة لأنني أعتقد أننا لانزال لدينا الشجاعة لقول كل شيء خارج الصندوق، فعلى سبيل المثال فيلمي الجديد "بنات فاتن" لمخرج جديد اسمه محمد نادر ويتحدث عن تحطيم القيود، وأعتقد أنه يجب القيام بذلك بين الحين والآخر يجب أن تعطي الناس صدمة بين الحين والآخر لإيقاظهم من نومهم الطويل لأنهم يدخلون في مرحلة مختلفة".وأشارت يسرا إلى ضرورة القيام بهذه الخطوة لأن الجميع أصبح منغمساً في وسائل التواصل الاجتماعي وليس لديهم وقت للتفكير في أمور جديدة، لذلك يجب إيقاظ إنسانيتهم.تحدثت يسرا عن علاقتها بالجمهور، وقالت إنها على تواصل دائم معهم على مدار الأربعين عاماً الماضية من حياتها، وهي تشعر بفخر واعتزاز بهذا الأمر، لأن هذه العلاقة تمثل الحب غير المشروط، ولهذا السبب يذهبون لمشاهدتها في السينما، فمن الضروري ألا تخيب أملهم.وفي ما يتعلق بقوة السينما والوصول للعالمية، استرجعت يسرا الذكريات وقالت إن أول من بدأ هذا العمل هو المخرج يوسف شاهين الذي تعاونت معه في عدد من الأفلام المميزة، لعل واحداً منها الذي جمعها بالفنان حسين فهمي وكان عن المهاجرين، وأشارت أيضاً للفنان عمر الشريف الذي اتجه لهوليوود وحقق نجاحاً لافتاً، وأنهت يسرا حديثها مؤكدة أن من الضروري العمل لإثبات هويتنا في السينما المصرية والوصول بها للعالمية.يشار إلى أن مهرجان كان السينمائي الدولي اختار منح الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله في حفل افتتاح دورته الثامنة والسبعين، بعد 14 عامًا من توليه منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2011.وجاء في تصريح المهرجان: "هناك وجوه تحلّ محل الفن السابع وخطوط تميز محبي السينما إلى الأبد. بفضل أدائه الداخلي الذي يظهر في لطف الابتسامة أو صلابة النظرة، أصبح روبرت دي نيرو أسطورة سينمائية".وقال دي نيرو: "لدي مشاعر قوية للغاية تجاه مهرجان كان السينمائي. وخاصة اليوم، عندما يفصلنا الكثير في العالم، يجمعنا مهرجان كان: رواة القصص، وصنّاع الأفلام، والمعجبون، والأصدقاء. كأننا نعود إلى المنزل."يمكنك متابعة سعيد أفندي .. فيلم عراقي من القرن الماضي يشارك رسميا في مهرجان كان 2025

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