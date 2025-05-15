وفاة الفنان السوري أديب قدورة وسلاف فواخرجي تنعيه بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني السوري، عقب رحيل الفنان أديب قدورة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وعكة صحية شديدة ألمّت به في الأسابيع الماضية.

نقابة المهن السورية تعلن وفاة الفنان أديب قدورة

وأعلنت نقابةالفنانين السورية، خبر وفاته عبر صفحتها على " فيسبوك"، إذ نشرت صورة له مرفقاً بها إعلاناً به كافة التفاصيل الخاصة بمراسم الدفن والعزاء، وجاء التعليق الذي أرفقته النقابة كالتالي .." وداعاً الزميل الفنان القدير أديب قدورة".



سلاف فواخرجي ناعية أديب قندورة: لروحك السلام

بينما عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن حزنها الشديد لرحيل الفنان أديب قدورة، ناعيه اياه بكلمات وجمل مؤثرة ، من خلال منشور لها عبر صفحتها على " فيسبوك": "وداعا فناننا الكبير أديب قدورة ، لروحك الرحمة والسلام، ستبقى بيننا بفنك وعطائك ونبل روحك".



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أديب قدورة في سطور: رحلة فنية كبيرة

أديب قدورة هو واحد ، من أبرز وجوه السينما والدراما السورية، حيث انطلقت شهرته الواسعة مطلع السبعينيات، بعد أدائه الدور الرئيسي في فيلم "الفهد" للمخرج نبيل المالح، المأخوذ عن رواية الأديب الراحل حيدر ، كما شارك في عدد كبير من المسلسلات، من أبرزها: "عز الدين القسام"، "حصاد السنين"، "سفر"، "امرأة لا تعرف اليأس"، "دموع الأصايل"، و"شجرة الدر"، وحقق نجاحًا لافتًا في مسلسل "الحب والشتاء" بدور "عطاف" تحت إخراج صلاح أبو هنود.

ولم يتوقف فنه بين شاشات السينما والتلفزيون، بل كان له حضور مميز في المسرح، من خلال أعمال مثل: "الأيام التي ننساها"، "هبط الملاك في بابل"، "مأساة جيفارا"، و"سمك عسير الهضم"*، إلى جانب مسرحيات مقتبسة عن الكاتب الروسي أنطون تشيخوف.ر حيدر. وقد شكّل هذا الفيلم محطة بارزة في تاريخ السينما السورية، وأسهم في ترسيخ اسم قدورة فنيًا داخل سوريا وخارجها.

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