هيئة الأفلام تعلن عن جلسة نقاشية لها ضمن فعالياتها بمهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - تشارك هيئة الأفلام جلسة نقاشية تحت عنوان "أفلام في طور الإبداع" وذلك ضمن فعالياتها بمهرجان كان السينمائي بدورته الـ 78.

ونشر حساب هيئة الأفلام بوستر الجلسة والمشاركين فيها وعلق وكتب "في جلسة نقاشية بعنوان "أفلام في طور الإبداع" ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي، تستضيف هيئة الأفلام نخبة من صنّاع الأفلام والخبراء لاستعراض أحدث المشاريع السينمائية السعودية، وتسلط الضوء على الفرص والتحديات في صناعة الأفلام بالمملكة".

جلسة "أفلام في طور الإبداع"

الجلسة النقاشية "أفلام في طور الإبداع" ستقام اليوم الخميس 15 مايو 2025 بجناح الهيئة والمتحدثون هم المخرجة هيفاء المنصور والمخرج حسام الحلوة ومدير إدارة الإنتاج لمبادرة كنوز يزيد البدر، أما مدير الحوار فهي أجواء الجودي وهي قائد فريق الحوافز المحلية لهيئة الأفلام السعودية.

هيئة الأفلام ومشاركتها في الدورة الـ 78 لمهرجان كان

هذا وتشارك هيئة الأفلام في الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يقام من 13 إلى 24 مايو 2025م، وتتضمن مشاركة هيئة الأفلام جناحاً سعودياً يبرز تطورات قطاع الأفلام المحلي، إلى جانب وفد رسمي من موظفي الهيئة، وعددٍ من الشركاء الرئيسيين، من بينهم وزارة الاستثمار، فيلم العلا، نيوم، صندوق التنمية الثقافي، استوديوهات إم بي سي، إثراء "مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي"، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. بالإضافة إلى ركنٍ مخصص لشركات الإنتاج والتوزيع من القطاع الخاص، وذلك دعماً لحضورها الدولي واستعراضاً لفرص التعاون والاستثمار. كما تشمل المشاركة تنظيم عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تستقطب نخبة من صنّاع القرار والمؤثرين في الصناعة السينمائية.

تشمل الجلسات الحوارية لهيئة الأفلام : جلسة "طرق الرواد: دور صنّاع الأفلام في خلق فرصهم"، وجلسة "أفلام في طور الإبداع"، التي تستعرض مشاريع الأفلام قيد الإنتاج، إلى جانب نقاش الطاولة المستديرة "الجانب التجاري في إنتاج الأفلام"، الذي يتناول الأبعاد الاقتصادية لصناعة السينما. كما تتضمن الفعاليات جلسة تواصل بعنوان "لقاء صنّاع الأفلام السعوديين"، وفعالية غداء التواصل بعنوان "التبادل السينمائي"، التي تجمع ممثلي الهيئة بالقطاع الخاص؛ لاستعراض أبرز إنجازات القطاع السينمائي المحلي وتعزيز فرص التعاون المشتركة.

وتُعد هذه المشاركة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة في تطوير القطاع محلياً، وتمكين المواهب السعودية، وبناء شبكة علاقات فاعلة تسهم في دعم الحراك السينمائي السعودي وتمثيله في أهم المحافل العالمية.

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