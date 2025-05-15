بسبب شائعة وفاته.. وقف معاش عبد الرحمن أبو زهرة ونجله يستغيث

شائعة تتحول إلى خطأ رسمي

رد الهيئة القومية: مشكلة تقنية

عبد الرحمن أبو زهرة ورصيد فني كبير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - استغاث أحمد نجل الفنان، بعد إيقاف صرف معاش والده من هيئة المعاشات، بعد انتشار أخبار بوفاة والدة، مؤكدا أن والده ما زال على قيد الحياة وما حدث معه هو أمر لا يليق بفنان بقيمة عبد الرحمن أبو زهرة.وناشد نجل عبد الرحمن أبو زهرة هيئة المعاشات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، قائلاً : "كانت تخرج من حين لآخر إشاعات عن وفاة والدي الفنان عبدالرحمن أبو زهرة ولكن ده شيء كنا تعودنا عليه، في البداية كنا بنتضايق أنا واخواتي، وأخرج لكي أنفي الكلام الفارغ ده، ولكن مع مرور الوقت أصبحنا لا نٌبالي، ولكن ما لم نتوقعه تماما حدث" .وأضاف نجل أبو زهرة: " قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به؛ نظرا لوفاته وهذه المرة هذه مؤسسة تابعة للدولة وليست إشاعات صحافة ومواقع صفراء، وأرسلنا ممثلا عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش، فكانت الإجابة صاعقة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك".واستكمل نجل أبو زهرة: " ومن أجل أن يتأكدوا أن هذا لم يحدث هناك خياران: إما أن يأتي بنفسه اليهم أو أن يرسلوا مندوبا من عندهم لمقابلته، والتأكد أنه ما زال على قيد الحياة، طبعا رفضنا أن أي أحد غريب يدخل البيت ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل، من أجل سبب كهذا، وطبعا حالته الصحية لن تسمح له أن يذهب إلى المعاشات ".واختتم نجل أبو زهرة: " إذا كان هو ده التعامل مع فنان معروف مثله، فما بالكم مع مواطن عادي كل اللي عمله إنه قرر يقضي أيامه الأخيرة في هدوء ودون ضجيج حوله ".تابعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة الأستاذ أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، بشأن توقف صرف المعاش الخاص بوالده.وفي هذا الصدد، تؤكد الهيئة أن سبب الإيقاف كان نتيجة مشكلة تقنية محدودة، وقد تم تداركها فورًا من قبل الفرق المختصة، وتم إعادة صرف المعاش.وقد وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم بوكيه ورد للفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية، وتقديم الاعتذار الرسمي عمّا حدث.تؤكد الهيئة حرصها الدائم على احترام وتقدير الرموز الوطنية والفنية، وتعمل على تطوير أنظمتها التقنية باستمرار لضمان سهولة ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين كافة.يمكنكم قراءة... أول ظهور لـ عبدالرحمن أبوزهرة بعد أزمته الصحية (فيديو)يمتلكرصيداً فنياً كبيراً ، سواء على مستوى المسرح، أو الدراما، أو السينما، ولعل من أبرز أعماله الفنية مسلسل الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري، ولن أعيش في جلباب أبي وغيرها.وعلى مستوى السينما، شارك أبو زهرة في العديد من الأفلام منها الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة، خيال مآتة، تيتة رهيبة وغيرها.كما شارك في الأداء الصوتي لبعض الأفلام الكرتونية ولعل أبرزها دور الأسد سكار في النسخة العربية من فيلم الأسد الملك من إنتاج ديزني عام 1994، وفيلم علاء الدين بجزئيه عامي 1992، 1994.وكان آخر ظهور للفنان أبو زهرة على الشاشة عام 2021 أي من 4 سنوات، وذلك بعدما شارك في بعض المسلسلات مثل هجمة مرتدة، وموضوع عائلي، وستات بيت المعادي.

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