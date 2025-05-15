خالد المظفر يشارك متابعيه صورة لوالده وابنه وهكذا علق

اتفاقيات الفنان خالد المظفر

نشاطات الفنان خالد المظفر

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - شارك الفنان خالد المظفر متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورة جمعت والده وابنه عبدالله وعلق عليها بكلمات جميلة ومعبرة قائلاً: "الأب.. رجل القوة والرحمة، صخرة الأسرة ومصدر الإلهام. ‏هو الذي يبني ويعزز، الذي يؤمن ويحمي. هو الذي يعلمنا كيف ننعم بالحياة وكيف نتعامل مع التحديات. ‏الأب هو المثال الحي الذي نتعلم منه كيف نكون رجالاً وأشخاصاً أفضل. هو الذي يعلمنا قيمة العمل والاجتهاد، قيمة الصبر والإصرار".واختتم خالد المظفر كلماته وكتب "الله يحفظك يا يبا ويخليك لنا يا تاج الراس، اللهم احفظ لي أبي وابني".وتفاعل معه متابعوه والفنانون والإعلاميون ودعوا لهما بطول العمر وأن يحفظهما الله.وكان الفنان خالد المظفر قد وقّع مؤخراً اتفاقية تعاون مع جمعية المحامين الكويتية ونشر وقتها بحسابه وكتب "تم بحمد الله توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية المحامين الكويتية مع رئيس الجمعية الأستاذ عدنان أبل ورئيس الاتحاد الأستاذ خالد الراشد، بحضور الفنانة القديرة حياة الفهد والنجم خالد المظفر وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجموعة كبار المحامين، وعلى هامش التوقيع تم تكريم الرئيس الإعلامي والمحامي خالد الراشد ونائب الرئيس الفنانة القديرة حياة الفهد ومدير الشئون الفنية بالاتحاد النجم خالد المظفر، بالإضافة لكرم الاستقبال والضيافة، وتشرفنا بمرورنا الحلقة النقاشية التي تتحدث عن الطفل، وبإذن الله سوف يكون هناك تعاون عن قريب لمناقشة وضع مسرح الطفل".كما أعلن المظفر في حسابه مؤخراً انضمامه إلى الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُناع الترفيه، وذلك بمنصب مدير الشؤون الفنية والاجتماعية.ويُعرض حالياً للفنان خالد المظفر مسرحية "ملك المسرح"، على مسرح مجمع سوق شرق، وهي من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز صفر، ومن بطولة الفنان خالد المظفر، أريج العطار، خالد العجيرب، إيمان فيصل، بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل مسرحي انتهت عروضه للفنان خالد المظفر هي مسرحية "الأول من نوعه"، حيث قدم 236 عرضاً مسرحياً في الكويت ودول الخليج أيضاً، وهي من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبد العزيز صفر، ومن بطولة الفنان خالد المظفر، عبد الله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، وخالد العجيرب.

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