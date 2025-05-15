توم كروز يُعيد للسينما الأمريكية بريقها في اليوم الثاني لمهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - احتفل مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الثاني بالسينما الأمريكية وسط حضور أبرز نجوم العالم، وعلى رأسهم نجم سلسلة أفلام Mission Impossible، النجم العالمي توم كروز، الذي احتفى بالعرض الخاص للجزء الجديد من سلسلة أفلامه الشهيرة Mission: Impossible – The Final Reckoning.

عدسة كاميرا الخليج 365 رافقت النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لتلتقط أبرز ما جاء في اليوم الثاني لمهرجان كان السينمائي الدولي 2025.

توم كروز يُشعل أجواء مهرجان كان بالعرض الأول لفيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning

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في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي 2025، شهدت السجادة الحمراء للمهرجان لقاء نجوم فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning مع الجمهور، لالقاط الصور التذكارية من أمام قصر المهرجانات.

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وخلال العرض الأول للفيلم، عاد النجم توم كروز بكامل جاذبيته لمهرجان كان السينمائي في ثاني أيامه ليشهد العرض الأول والخاص للجزء الثامن من سلسلة المهمة المستحيلة Mission Impossible، وانضم له فريق العمل وهم: بوم كليمنتيف، أنجيلا باسيت، هايلي أتويل، هانا وادينغهام، المخرج كريستوفر ماكوايري، تراميل تيلمان، إيساي موراليس، وسايمون بيغ.

شاهدي المزيد عن العرض الخاص للفيلم عبر هذا الرابط.

روبرت دي نيرو يتحدث عن والده والسينما والموت في جلسة حوارية

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بعد أن تم تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو بالسعفة الذهبية خلال افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي لعام 2025، حلّ دي نيرو في اليوم الثاني للمهرجان ضيفاً على جلسة حوارية قدمها مدير المهرجان تييري فريمو، وأدارها الفنان التشكيلي والمخرج السينمائي الفرنسي جيه آر، وسط حضور غفير من محبي السينما والصحفيين لتغطية الحدث الذي أُقيم في قاعة ديبوسي.

وكشف دي نيرو عن العديد من أسراره وحياته المليئة بالأحداث المُميزة، والتي ستتعرفين إلى المزيد عنها عبر هذا الرابط.

يسرا في العرض الخاص لفيلم توم كروز

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تألقت النجمة يسرا بفستان ذهبي فاخر، على السجادة الحمراء لفيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning .

ولفتتنا يسرا بأناقتها المعتادة، حيث اختارت فستاناً بدرجات اللون البيج مع الذهبي، وتميزت تسريحتها ومكياجها بالرقي والبساطة.

شاهدي المزيد عن يسرا في اليوم الثاني لمهرجان كان السينمائي 2025 عبر هذا الرابط.

مجوهرات عصرية ناعمة تُبرز أناقة النجمات في العرض الخاص لفيلم توم كروز

لينا غياكه Lena Gercke في مهرجان كان السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



لليوم الثاني على التوالي، تتألق أشهر نجمات العالم وعارضات أزياء الدور الكبرى بإطلالات تأسر القلوب والعيون على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي 2025، فشواطئ الريفيرا الفرنسية لا تعرف سوى الأناقة والفخامة في هذا الوقت من العام منذ أربعينيات القرن الماضي.

وفي العرض الخاص لفيلم Mission Impossible - The Final Reckoning، شهدنا العديد من النجمات اللواتي خطفن الأنظار بأفخم المجوهرات من كبرى الدور العالمية، سنتعرف إلى المزيد عنها عبر هذا الرابط.

تسريحات شعر كلاسيكية ساحرة تُزين النجمات في اليوم الثاني لمهرجان كان

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شهد العرض الأول لفيلم Mission Impossible-The Final Reckoningحضور الكثير من النجوم والنجمات على هامش عرضه، وقد شهدت السجادة الحمراء مجموعة من الصيحات الجمالية الجذابة، من أبرزها تسريحات الشعر التي أتت في مجملها ناعمة ومتألقة، مرفوعة حيناً ومنسدلة حيناً آخر، كان من أبرزها تسريحة الكعكة بأشكالها المختلفة وتسريحة الويفي المنسدلة.

في هذا الرابط، ستشاهدين مجموعةً من أجمل تسريحات شعر النجمات في اليوم الثاني لمهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ78.

إطلالات راقية للنجمات في العرض الخاص لفيلم مهمة مستحيلة

إيفا لونغوريا في مهرجان كان السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



تألقت النجمات بإطلالات ساحرة وأنيقة خلال العرض الخاص لفيلم Mission: Impossible، فبين الفساتين الفاخرة والتصاميم الجريئة، التي خطفن بها الأضواء على السجادة الحمراء، تركت النجمات بصماتهن المميزة في هذا الحدث الكبير.

شاهدي أبرز الإطلالات التي لفتت الأنظار عبر هذا الرابط.