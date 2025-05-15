أوقات مرحة وعفوية تجمع ماجدة الرومي وإلهام شاهين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 04:21 مساءً - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن بعض لحظات السعادة والمرح التي تعيشها مع صديقتها الفنانة ماجدة الرومي والكاتبة كلوديا مارشيليان.

إجازة إلهام شاهين وصديقاتها

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نشرتعبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور ومقاطع مصورة جمعتها بصديقاتها خلال استمتاعها بالإجازة، وظهرت في مقطع مصور وهي تقوم بجمع الكرز وكتبت تعليقاً قالت فيه: "صحيح أنا سرقت الكرز من على الشجرة بسإللى أكلته، والكرز موجود فى جيبها، يعني جسم الجريمة معاها هي، أما توثيق الجريمة بكاميرا الكاتبة كلوديا مارشيليان، أما عن صاحب الشجرة نرجو يسامحنا بنحب الكرز أوي".

وقامت بعدها بنشر عدة صور جمعتها بصديقاتها وأكدت أنها استمتعت بأوقات طريفة ومرحة خلال هذه المغامرة.

يُشار إلى أن إلهام شاهين تتواجد في لبنان لدعم صديقتها كارول سماحة بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى واضطرارها للمشاركة في بطولة مسرحية "كلو مسموح" على الرغم من فترة حداد احتراماً للعقود المبرمة مع الجهة المنتجة وارتباطها بعرض المسرحية في هذا التوقيت.

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أحدث أعمال إلهام شاهين

يُشار إلى أنتألقت مؤخراً من خلال مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

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