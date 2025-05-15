ميرنا وليد - بيروت - وثقت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، أجواء الرحلة التي قضتها مع عائلتها في لبنان خلال إجازتهم.

ونشرت ملك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ظهرت فيها برفقة والدها الممثل أحمد زاهر، وذلك امام الشلالات في لبنان.

كما وثقت ملك المناظر الطبيعية الخلابة في لبنان من شلالات وأشجار، بالإضافة إلى قارب في وسط البحيرة.

وأرفقت ملك الصور بتعليق عبرت فيه عن اعجابها بجمال لبنان قائلة: "مهووسة دائمًا بجمال لبنان الخالد"، كما أرفقت الصور بأغنية "يا ليالي" للسيدة فيروز.

كانت هذه تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر وعائلتها برحلة مميز إلى الشلالات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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