يسرا تتألق بفستان لامع في "كان" من توقيع إيلي صعب وسعره بآلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية يسرا، بإطلالة انيقة للغاية خلال حضورها في اليوم الثاني من فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.
وخطفت سرا الأنظار بفستان لامع يجمع بين الأخضر والذهبي، جاء بتصميم أنيق يحمل توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، ويصل سعره إلى 6800 يورو تقريبا أي ما يعادل 7608 دولار.
وجاء الفستان مصنوعا من قماش شفاف ومرصّع بالتطريز البراق بألوان ذهبية ونحاسية وخضراء، بشكل أوراق نباتية متناثرة على كامل الفستان. كما تميز بقصة طويلة، ومكشوف الصدر بفتحة على شكل V، مع أكمام طويلة تنسدل على الجانبين بشكل يشبه الكاب، مما يضفي لمسة درامية ساحرة. تم تحديد الخصر بحزام رفيع أخضر، ما منح الإطلالة تناسقًا وأناقة إضافية.
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