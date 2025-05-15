ميرنا وليد - بيروت - من المعرف ان النجمة العالمية ليدي غاغا المشهورة بازياءها الغريبة، تمتلك قطع نادرة و غريبة من الالبسة، إلا ان أغرب ما لديها هي غرفة مخصصة ومُكيّفة الحرارة لتخزين مجموعة من ملابس النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، بما في ذلك قطع شهيرة من فيديوهاته الموسيقية وجولاته.
اشترت ليدي غاغا أكثر من 400 قطعة، بما في ذلك سترة أغنية "Thriller" الشهيرة، و تحافظ عليها بعناية، وترتدي بعضها أحيانًا في المناسبات.
وقد تحدثت غاغا عن رغبتها في ضمان "عناية فائقة لملابس و روح مايكل جاكسون وحبه".
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا دفعت الملايين لشراء ملابس مايكل جاكسون وهذا ما تفعله للحفاظ عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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