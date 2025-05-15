شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي الهواري ضيف برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المخرج والمنتج مجدي الهواري ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 اليوم الخميس من الساعة 5 وحتي الـ 7 مساء.

ومن المقرر أن يكشف الهواري خلال استضافته إلى العديد من الأمور الذى يستعد لها خلال الفترة المقبلة سواء كمخرج أو كمنتج.

ويذاع برنامج الراديو بيضحك يوم الخميس من كل أسبوع، واستضاف مؤخراً عدداً من النجوم والنجمات مثل أحمد العوضي، آسر ياسين، هالة صدقي، هند صبري، ميرنا نور الدين، عصام السقا.

كما اشتهر البرنامج على مدار مواسمه باستضافة نجوم آخرين أيضاً مثل كريم عبد العزيز، ياسر جلال، حمادة هلال بالإضافة لغيرهم من النجوم والنجمات .