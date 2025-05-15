شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تخفف عقوبة رضا البحرواى وحمو بيكا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة العامة، أن مجلس التأديب بالنقابة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/7، قبول الالتماس المقدم من العضو رضا محمد محمد درويش "رضا البحرواى"، بشأن الأضرار التى لحقت به نتيجة قرار الإيقاف، والتى تمثلت فى خسائر مادية جسيمة وشروط جزائية والتزامات أثّرت على فرقته الموسيقية.

وأضاف عبد الله أن مجلس التأديب قرر تخفيض مدة العقوبة من شهر إلى خمسة عشر يومًا، وذلك بعد تعهّده بالالتزام التام بقانون النقابة وقراراتها وعدم تكرار المخالفات مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، وافق النقيب العام ومجلس إدارة النقابة على الالتماس المقدم من حامل التصريح محمد مصطفى "حمو بيكا"، وقرروا تخفيض مدة إيقافه من شهرين إلى شهر واحد، بعد تقدمه باعتذار رسمى وتعهد بعدم تكرار الأفعال المخالفة.

وأكد المتحدث الرسمي في ختام البيان حرص النقابة الكامل على تطبيق القانون بروح من العدالة، ودعمها المستمر لأعضائها الملتزمين بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تحفظ كرامة الفنان وتليق بدوره داخل المجتمع.