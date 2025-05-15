خليل أبو عبيد يُعطي رأيه بالشامي وببرامج المواهب

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الفنان اللبناني خليل أبو عبيد قيمة فنية كبيرة من خلال تواجده في برامج مواهب لتدريب المشتركين، وأعماله الفنية التي يطرحها عبر يوتيوب.

موقع "الفن" التقى بـ خليل أبو عبيد وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن برامج الموهب، قمنا ايضا بجولة على أبرز الأغاني مثل "عتوقيت قلبي" للفنانة اللبنانية نجوى كرم، وأغنية "دكتور" للفنان الشامي.

على صعيد آخر كان قد طرح خليل أبو عبيد مؤخرا أغنية حملت عنوان " يا قلب "، صورها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادي حداد.



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