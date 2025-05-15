بعد الطلاق: تصرف غير متوقع من كميل أبي خليل تجاه عاصي الحلاني

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لم يتوقعها كثر، قام كميل أبي خليل بإبداء إعجابه بأحدث أغاني الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والد طليقته الفنانة اللبنانية ماريتا، في خطوة فسّرها كثيرون على أنها دليل على أن الانفصال تم من دون أي صراعات وقام بلايك على منشور عاصي على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ماريتا قد اعلنت طلاقها من زوجها المنتج الموسيقي كميل أبي خليل، بعد زواج استمر أقل من عامين، مع الاشارة الى ان إجراءات الطلاق تمت بهدوء داخل محكمة مدنية في إمارة أبو ظبي، بحضور الطرفين وممثليهما القانونيين، بعيدًا عن الأضواء والضجة الإعلامية.