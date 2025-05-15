تامر حسني والشامي بفيديو فكاهي.. وهذا جديدهما!

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني الجمهور مقطع فيديو فكاهي برفقة الفنان السوري الشامي، كاشفاً من خلاله عن تحضيرهما لحفل غنائي سوياً.

وظهر تامر في الفيديو وهو يمازح الشامي بعد أن إصطدم بأحد الأشخاص، ليقول الشامي: "في ايه يا عم، ما تحاسب يا اسطى"، ليرد عليه تامر: "يا اسطى يا شامي، وصلت لـ يا اسطى، حييجي مصر دلوقتي حالاً، يلا".

وجاء في تعليق تامر على الفيديو: "بعد ياسطى دي يا شامي، أقدر أقولك إنك جاهز دلوقتي لحفلتنا في مصر، أبو الشوام الغالي".

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