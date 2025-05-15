فيديو – محمد رمضان يُبكي الجمهور بمكالمة مع والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم محمد رمضان جمهوره بلحظة إنسانية مؤثرة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشر مقطع فيديو من مكالمة فيديو جمَعته بوالدته، عبّر خلالها عن حبه وامتنانه الكبير لها، في مشهد حظي بتفاعل واسع من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يتحدث مع والدته قائلاً: “ألو ماما، إيه الأخبار؟ وحشتيني أوي… أكتر حد بكلّمه واتساب فيديو أمي الملكة. أنا قبل كل حفلة وقبل أي مناسبة، لازم أكلّمها. كفاية إنها أول واحدة آمنت بموهبتي، وصدّقتني وقت ما الناس كانت بتسخر من طموحي”. وأضاف بنبرة مؤثرة: “إنتِ كل حياتي… المكالمة المفضّلة لدي”.

المقطع لاقى ردود فعل كبيرة من جمهور رمضان، حيث أشاد كثيرون بعلاقته المميزة بوالدته، معتبرين أن ظهوره العفوي والإنساني بهذا الشكل يزيد من رصيد محبته واحترامه لديهم.

وفي سياق فني، طرح محمد رمضان مساء الأربعاء 14 مايو أغنيته الجديدة بعنوان “البابا راجع” عبر قناته الرسمية في “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية، وعلّق على صدورها من خلال منشور عبر “فيسبوك” قال فيه: “زلزال دلوقتي أشد من زلزال إمبارح”، في إشارة إلى قوة العمل الجديد.

وتُعد “البابا راجع” ثالث إصدارات رمضان الغنائية خلال شهر مايو الجاري، بعد أغنية “رامادونا” التي حققت 2.4 مليون مشاهدة خلال 13 يومًا، وأغنية “سهران ع النيل” التي تجاوزت 1.1 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.

بهذا، يواصل محمد رمضان مسيرته الفنية بخطى ثابتة، جامعًا بين حضوره الإنساني والموسيقي، وسط تفاعل جماهيري متزايد في كل ظهور.