ماجد المصري يفجّر مفاجأة عن صحته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ندوة خاصة أُقيمت لتكريمه في جامعة بني سويف، فاجأ الفنان ماجد المصري الحضور بالكشف عن خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه أصر على الحضور رغم حالته الصحية، تقديرًا للطلاب وجمهوره في الجامعة.

وقال المصري خلال كلمته في الندوة: “استقبالكم ليا هزّني لأنكم مش مجبرين على ده، ولما بلّغوني إن الطلبة مصمّمين على حضوري جيت”، وأضاف مازحًا: “أنا دلوقتي عامل عملية وممكن تحوّلولي فلوس على إنستا باي عادي”، وسط ضحكات وتصفيق من الطلاب الحاضرين.

وأشاد ماجد المصري بجامعة بني سويف وما تحقّقه من إنجازات، قائلاً: “عرفت معلومات خطيرة عن جامعة بني سويف، عندهم أهم الأقسام على مستوى الجمهورية، كمان هما رقم 1 في كرة القدم، دا شيء مُشرّف، وواضح إن في عطاء ووعي من الدكاترة”.

من جهة أخرى، يواصل المصري نشاطه الفني، حيث تعاقد مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، ومن تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

كما يستعد لتصوير فيلم “الست لما” مع النجمة يسرا، في عمل اجتماعي من تأليف كيرو أيمن، من المتوقع أن يُعرض خلال الفترة المقبلة.