بتعليق طريف.. أشرف عبد الباقي يواكب تريند زلزال مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل الفنان أشرف عبد الباقي مع الزلزال الذي شعر به عدد كبير من سكان مصر، من خلال منشور طريف عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشر صورة له وأرفقها بتعليق ساخر قال فيه: “وأنا عامل نفسي حسّيت بالزلزال علشان أواكب التريند”، في إشارة إلى الانتشار الكبير للتعليقات حول الزلزال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تعليق عبد الباقي ضمن موجة واسعة من تفاعل نجوم الفن مع الحدث، حيث نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر “إنستغرام”، علّق عليها قائلاً: “مافيش زلزال بيحسّ بزلزال”، في تلميح إلى شخصيته الشهيرة بمسلسل “زلزال”.

من جانبه، قدّم الفنان محمد هنيدي تعليقًا مختلفًا، اختلط فيه الطابع الإنساني بالدعاء، حيث كتب عبر “فيسبوك”: “في أوقات زي دي، ولما تشوف كل حاجة بتتهزّ حواليك، وتيجي كمية أفكار مرعبة في دماغك، وتعدي العشرين ثانية كأنها قرن… بعدها تعرف نعمة ربنا علينا. متعديش تهزر وتسخر من آيات ربنا واحمد ربنا على اللي انت فيه.”

واختتم منشوره بدعاء مؤثر قائلاً: “اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك… وادفع عنا الزلازل والبراكين وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.”

يُذكر أن أشرف عبد الباقي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب مي عز الدين، آسر ياسين، دياب، عايدة رياض، ومحمود عزب، ومن إخراج تامر محسن.