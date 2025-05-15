لايف ستايلز ستوديوز تُنعش الساحة بثلاث أغنيات جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل لايف ستايلز ستوديوز تعزيز حضورها في الساحة الفنية العربية من خلال إنتاج أعمال غنائية مصوّرة تجمع بين الأصوات الصاعدة والرؤى الإخراجية المتجددة، حيث طرحت مؤخرًا ثلاث أغنيات جديدة لكل من صابرين النجيلي، سيرا، ومحمد زعفراني، في تعاونات تعكس حرص الشركة على دعم المواهب وتقديم محتوى غنائي بصري متميّز.

صابرين النجيلي – متدقش

قدّمت الفنانة المصرية صابرين النجيلي أغنيتها الجديدة “متدقش”، وهي أغنية تحمل طابعًا شعبيًا عصريًا يسلّط الضوء على مشاعر الندم والتردد في العلاقات العاطفية. الأغنية من كلمات خالد البشبيشي، ألحان محمود حسن، وتوزيع يوسف حسين، بينما حمل الكليب توقيع المخرجة رودينا حاطوم التي قدّمت رؤية بصرية نابضة بالحياة، عكست قوة الأداء الغنائي والدرامي لصابرين النجيلي.

سيرا – محبتنيش

من جهتها، أطلقت الفنانة سيرا أغنيتها المصوّرة الجديدة “محبتنيش”، وهي عمل عاطفي حزين ينبض بمشاعر الخذلان والفقد، كتبه علي حسين ولحّنه مصطفى غانم، الذي تولى أيضًا التوزيع الموسيقي. الفيديو كليب حمل توقيع المخرج فادي حداد، المعروف برؤيته الإخراجية السينمائية، حيث قدّم قصة مرئية مفعمة بالتفاصيل الدرامية، سلّطت الضوء على أداء سيرا الحسيّ وتفاعله مع الكلمات واللحن.

محمد زعفراني – بنفتكر حكايات

أما الفنان محمد زعفراني، فقد طرح أغنية “بنفتكر حكايات”، والتي تُعدّ من الأعمال التي تمزج بين النوستالجيا والإحساس الدافئ، مستعيدًا من خلالها ذكريات الماضي ولحظات الحبّ القديم. الأغنية من كلمـات أسامة أنور، ألحان محمد زعفراني، وتوزيعه، ما يعكس رؤيته الفنية المتكاملة، بينما أخرج العمل المخرج جميل جميل المغازي، في عودة لافتة له إلى عالم الكليبات العاطفية، حيث قدّم مشاهد تعبيرية رقيقة تتناغم مع الطابع الوجداني للأغنية.

إنتاج متجدّد ورسالة فنية

تُواصل لايف ستايلز ستوديوز من خلال هذه الإصدارات ترسيخ نهجها في تقديم أعمال غنائية مصوّرة ذات جودة عالية، تواكب تطوّرات الصناعة الموسيقية العربية من حيث الصوت، الكلمات، والطرح البصري. وتؤكد هذه الإنتاجات الأخيرة التنوّع الفني الذي تتبناه الشركة، من خلال الجمع بين الأصوات المختلفة والمدارس الإخراجية المتعددة، في مسعى دائم لإرضاء الأذواق الفنية المتنوعة للجمهور العربي.