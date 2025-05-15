أحمد السقا يتفاعل مع رسالة نجله: “مفيش منه في الدنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم المصري أحمد السقا عن محبّته العميقة لنجله ياسين، بعد أن أعاد نشر صورة له عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث كتب ياسين: “أبي سيبقى دوماً أفضل رجل في العالم”، ليردّ السقا بكلمات مؤثرة قال فيها: “وأنا ابني أبو الرجولة ومفيش منه في الدنيا”، في تفاعل عائلي لافت حظي بإشادة الجمهور.

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر أن السقا طلب إيقاف تصوير مشاهده المتبقية في فيلم “أحمد وأحمد”، والذي يشاركه في بطولته الفنان أحمد فهمي، وذلك إثر تعرّضه لإصابة بالغة في قدمه أثناء تنفيذ أحد مشاهد الأكشن، ما استدعى سفره إلى أوروبا لتلقي العلاج.

وأكدت المصادر أن السقا لم يتبقَّ له سوى مشاهد قليلة جداً للانتهاء من تصوير الفيلم، الذي يُنتظر عرضه في موسم الصيف المقبل. وفي الوقت ذاته، بدأ المخرج أحمد نادر جلال أعمال المونتاج تحضيرًا لمرحلة ما بعد التصوير.

ويؤدي السقا في الفيلم شخصية خال أحمد فهمي، الذي يشاركه السكن، حيث تجمعهما مواقف كوميدية متسارعة، من بينها فقدان السقا لذاكرته ودخوله في غيبوبة لمدة يوم، في حبكة تحمل مزيجًا من الكوميديا والتشويق.