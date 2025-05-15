بعد حضورها اللافت في “كان”.. يسرا تدخل كواليس “الست لما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يترقّب فريق عمل فيلم “الست لما” عودة النجمة يسرا من مدينة كان الفرنسية، حيث تشارك في فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك للانطلاق في تصوير مشاهد الفيلم بداية الأسبوع المقبل.

وقد كثّف المخرج تحضيراته خلال الأيام الماضية، من خلال جلسات عمل جمعت عددًا من أبطال الفيلم، بينهم ماجد المصري، رانيا منصور، عمرو عبد الجليل، حمدي هيكل، إلى جانب مؤلفَي العمل كيرو أيمن ومحمد بدوي، وذلك بهدف الانتهاء من التجهيزات اللازمة قبل بدء التصوير.

تُعدّ يسرا من الوجوه الدائمة في مهرجان كان السينمائي، إذ ارتبطت بالمهرجان منذ ظهورها الأول مع المخرج الراحل يوسف شاهين أثناء عرض فيلم “إسكندرية كمان وكمان”، لتواصل حضورها السنوي كأحد أبرز الوجوه العربية على السجادة الحمراء.

وتُقام فعاليات الدورة الحالية من المهرجان من 13 إلى 24 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من نجوم هوليوود والعالم العربي، وشهد حفل افتتاحها تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو بجائزة “السعفة الذهبية الفخرية” عن مجمل مسيرته الفنية، حيث تسلّم الجائزة من النجم ليوناردو دي كابريو في لحظة مؤثرة لاقت تفاعلًا كبيرًا.