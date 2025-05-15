أمينة خليل تعود لواجهة الجدل.. هل تعيش قصة حب مع مصوّر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم نفيها السابق لوجود علاقة عاطفية تجمعها بأحد المصوّرين، أثارت النجمة المصرية أمينة خليل جدلاً جديداً بعد ظهورها في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي برفقة المصوّر أحمد زعتر، ما أعاد التساؤلات حول حقيقة ارتباطهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جمعت بين أمينة خليل وزعتر أثناء حضورهما فعاليات المهرجان، في مشاهد وُصفت بأنها لافتة، وفتحت باب التكهنات مجددًا بشأن طبيعة العلاقة بينهما. وكانت خليل قد نفت في وقت سابق تلك الشائعات، معتبرة أن من يروّجها يسعى فقط لتحقيق “الترند”، مؤكدةً أنها ستُعلن بنفسها أي أمر يخص حياتها الشخصية في الوقت المناسب.

في سياق مختلف، عبّرت أمينة خليل عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان “كان” هذا العام، لاسيما بعد تكريمها من مؤسسة Women in Cinema بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وقالت في تصريحاتها الإعلامية من قلب الحدث: “أنا فخورة جداً بوجودي في مهرجان كان السنة دي، وتحديداً بسبب التكريم… حاسة إن شغلي ومجهودي متقدِّر ومتشاف، وده شرف كبير ليا إني أكون هنا”.

كما أثنت خليل على الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة Women in Cinema في تسليط الضوء على إنجازات المرأة في صناعة السينما، ووصفت تكريمها ضمن فعالياتها بأنه لحظة مميزة ومؤثرة في مسيرتها المهنية.