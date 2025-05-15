هكذا ظهرت سلمى حايك بلباس السباحة على غلاف أشهر المجلات في سن الثّامنة والخمسين 

تمّ اختيار الممثّلة والمنتجة المكسيكيّة سلمى حايك كواحدة من نجوم غلاف مجلة Sports Illustrated المرموقة في عدد ٢٠٢٥ في ملابس السّباحة، وقد تألّقت وهي ترتدي بيكيني بثقة وأناقة متحدّيةً الصّور النّمطيّة في الصّناعة.

خلال جلسة التّصوير الّتي أجراها المصوّر الشّهير روفين أفانادور، أوضحت حايك أنّ سحرها وجاذبيّتها لا يزالان برونقهما. في تصريحات للمجلّة، اعترفت نجمة فيلم “فريدا” بدهشتها من هذه الفرصة: “أمرٌ غريبٌ جدًّا! أنا على وشك بلوغ السّتّين! في هذا العمر، لم أكن لأتخيّل ذلك حتّى. أوّل ما شعرت به هو ملازمة المحتال”.

ظهرت الممثّلة أيضًا في برنامج “توداي” إلى جانب سافانا غوثري، إذ أعربت عن دهشتها لرؤية نفسها على الغلاف: “عندما كنت شابّة جذّابة، كنت أتصفّح هذه المجلة لأرى من هي عارضة الأزياء الرائجة آنذاك. لم أتخيل يومًا أن أكون على الغلاف لأنّهم لم يكونوا يشبهونني. جسمي ليس بالضّرورة الجسم النموذجيّ لعارضات الأزياء. أن يحدث هذا الآن، في سنّ الثّامنة والخمسين، أمر صادم حقًّا”.

سلمى ليست وحدها في هذا الإصدار. وانضمّت إليها شخصيّات مثل الرّياضيّات ليففي دون وجوردان تشيليز والعارضة لورين تشان، ليشكّلن مجموعة متنوّعة وقويّة. وفقًا لما ذكره إم جيه داي، رئيس تحرير مجلّة “سبورتس إليستريتد سويم سوت”، فإنّ هذا العدد لا يحتفي بالجمال فحسب، بل أيضًا بالتّأثير الثّقافيّ لنساء مثل حايك: “كلّ امرأة مُشاركة هذا العام تحمل في جعبتها دافعًا فريدًا وقويًّا للمشاركة في هذا العدد. سلمى قوةٌ فطريّةٌ كممثّلة ومخرجة ومنتجة ومناصرةٍ للمرأة”.

وحافظت الممثّلة الّتي شاركت صور بيكيني على شبكات التّواصل الاجتماعيّ الخاصّة بها في عدّة مناسبات، على نشاطها البدني من خلال ممارسة اليوغا، والمشي مع كلابها، وتنظيف الجسم بالعصير. وفي مقابلات سابقة، كشفت حايك أيضًا أنّها تتجنّب استخدام البوتوكس والفيلر والتقشير، مفضلة المكوّنات الطّبيعيّة.

بالإضافة إلى مسيرتها التّمثيليّة، حافظت حايك على مسيرتها المهنيّة القويّة كمنتجة وعارضة أزياء في بعض الأحيان. وعلى المستوى الشّخصيّ، فهي متزوجة منذ عام ٢٠٠٩ من رجل الأعمال فرانسوا هنري بينولت، البالغ من العمر اثنين وستّين عاماً، وتعيش معه حياة عائليّة ومهنيّة مستقرّة. بينولت هو الرّئيس التّنفيذيّ لشركة Kering، التّكتّل الّذي يمتلك علامات تجاريّة مثل Gucci وYves Saint Laurent وBalenciaga وAlexander McQueen.

ستتوفّر طبعة ٢٠٢٥ من مجلّة Sports Illustrated Swimsuit في أكشاك بيع الصّحف في السّابع عشر من مايو. ومن خلال هذا الغلاف، لا تؤكّد سلمى حايك مكانتها كأيقونة عالميّة فحسب، بل ترسل أيضًا رسالة واضحة: العمر لا يحدّ من جمال المرأة أو أهميّتها أو قوّتها.