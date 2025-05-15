نيللي كريم تستأنف تصوير فيلم “هابي بيرث داي” وهل حُدّد موعد العرض؟

تواصل الممثّلة المصريّة نيللي كريم تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد “هابي بيرث داي”، حيث تقيم حاليًّا في مدينة الغردقة، لاستكمال التّصوير.

بهذه المناسبة، عرضت نيللي على جمهورها صورة من كواليس التّصوير، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام “، جمعتها بزميلها شريف سلامة وعلّقت:”هيّا لنقول أكشن”.

نذكر أنّ فيلم “هابي بيرث داي” هو من توقيع المخرجة سارة جوهر وبمشاركة الممثّلات حنان مطاوع وحنان يوسف وآخرين. وقد استأنفت نيللي كريم تصوير مشاهدها استعدادًا للعرض في الفترة القادمة.

على صعيد آخر ، كانت نيللي كريم قد لفتت الأنظار مؤخّرًا بعد مشاركتها في “أسبوع القفطان” بمدينة مراكش المغربيّة، حيث أبهرت الحضور بظهورها اللافت على المسرح ورقصها العفويّ على أنغام الفنّان حاتم عمّور، في ختام النّسخة الخامسة والعشرين من الحدث.

نذكر أنّ نيللي، قد شاركت في السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٥، من خلال مسلسل “إخواتي”، الّذي شاركها بطولته: كندة علّوش وروبي جيهان الشّامشرجي وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمّد شاكر خضير.