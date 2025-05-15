شكرا لقرائتكم خبر عن حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد سينما صيف 2025 حضور قوى للفنانات العرب في الأفلام التي يتواصل تصويرها للعرض قريباً، فبعضت يخصن أولى تجاربهن فى السينما المصرية وآخريات تعززن تواجدهن بعدما شاركن فى تجارب سابقة، وأبرز الفنانات العرب اللاتي يشاركن فى الأفلام المصرية المنتظر عرضها قريباً رزان جمال وكارمن بصيبص، وبسمة بوسيل ومرام علي.

رزان جمال تسجل تواجدها الثاني فى السينما المصرية

تسجل الفنانة اللبنانية رزان جمال تواجدها الثاني في السينما المصرية خلال فيلم أسد والذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة لعرضه في السينمات قريباً، وتجسد رزان في الفيلم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان، وذلك بعد مشاركتها الأولى في مصر عبر فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز والذى تم عرضه عام 2022 وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.



رزان جمال ومحمد رمضان فى فيلم اسد

فيلم أسد من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، أحمد مالك، على قاسم، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانين، وتدور أحداث الفيلم فى فترة زمنية قديمة وتحديداً عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

تخوض الفنانة المغربية بسمة بوسيل أولى تجاربها فى التمثيل بوجه عام وتسجل حضورها الأولى فى السينما المصرية خلال فيلم بيج رامى للنجم رامز جلال والذى يتواصل تصويره، حيث تقدم دور البطولة النسائية فى العمل، لتستكمل تواجدها الفني دخولها عالم الغناء بقوة خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ انفصالها عن زوجها النجم تامر حسنى.

بسمة بوسيل ممثلة لأول مرة فى "بيج رامى" مع رامز جلال



بسمة بوسيل

فيلم بيج رامى من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى ومقرر عرضه فى موسم صيف 2025. تعزز الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص تواجدها فى السينما المصرية خلال فيلم ان غاب القط الذى تواصل تصويره فى الوقت الحالى، وذلك بعدما خاضت التجربة لأول مرة فى فيلم "العارف" مع النجمين أحمد عز وأحمد فهمى عام 2021، ثم كررت التجربة فى فيلم "حدوتة الأيام الباقية" مع أحمد حاتم والمقرر استكماله تصويره والانتهاء منه قريباً. كارمن بصيبص تعزز تواجدها فى "ان غاب القط"

كارمن بصيبص مع ابطال فيلم ان غاب القط فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، انتصار ورحاب الجمل، سامى مغاورى، حمزة دياب وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى بوليسي سرقة أحد اللوحات الشهيرة، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وتظهر أسماء جلال بدور فتاة تعمل فى متحف بصحبة آسر ياسين.

تسجل الفنانة السورية مرام علي حضورها الأول فى السينما المصرية عبر فيلم الحارس الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجم هانى سلامة، حيث صورت مرام على مشاهدها الأولى التى جمعتها بهانى سلامة فى لبنان خلال الفترة الماضية، ومقرر أن تستكمل مشاهدها بصحبة أسرة العمل فى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

مرام علي فيلم "الحارس" من بطولة هانى سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، وأحمد الرافعى، ومحمود ياسين جونيور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازه التي يتورط فيها مجموعة من الشباب.

السورية مرام علي لأول مرة فى السينما المصرية مع هانى سلامة