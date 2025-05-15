شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يضع اللمسات الأولى على ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم حكيم تحضيراته لألبومه الغنائي الجديد، حيث يستمع حالياً لعدد من الأغاني التي قد يتضمنها العمل المرتقب، ويتميز الألبوم بتنوع موسيقي يجمع بين الطابع الدرامي والإيقاع الراقص، إلى جانب أنماط فنية مختلفة تهدف لإرضاء جميع الأذواق.

ومن المقرر أن يبدأ حكيم تسجيل الأغاني خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لطرح الألبوم على كافة منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى.

وكانت آخر أعمال النجم حكيم هى أغنية «بتاع مصلحتك»، على جميع المنصات الموسيقىة، وحصدت الأغنية مليون وربع مشاهدة منذ طرحها حتى الآن على «يوتيوب»، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع محمد مصطفى، وتتميز بالطابع الشعبي المميز الذي ينسجم مع أسلوب حكيم الغنائي الحماسي والإيقاع السريع.

ومن كلمات أغنية بتاع مصلحتك: عايز تبعد عادي براحتك..أنا معجب جدًا بصراحتك..ده أنا من أول مره قابلتك..عارف أن انت بتاع مصلحتك.. لو مفكر إني هزعل وإن قلبي حزين عليك.. يبقي شكلك مش عارفني والشيطان ضاحك عليك