رسالة مؤثرة من أحمد السقا إلى نجله ياسين

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري أحمد السقا على رسالة نجله ياسين اللافتة، بكمات مؤثرة.

وشارك ياسين السقا متابعيه عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي صورة كتب فيها رسالة مؤثرة جاء فيها: "أبي سيبقى دوما أفضل رجل في العالم".

وبدوره أعاد أحمد السقا نشر رسالة ياسين عبر صفحتها وأرفقها بتعليق كتب فيها: "وأنا ابني أبو الرجولة ومفيش منه في الدنيا".

وعلى صعيد آخر، ينتظر أحمد السقا عرض فيلم "أحمد وأحمد" من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، والذي يلتقى فيه مع أحمد فهمي لأول مرة وجها لوجه في السينما.

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