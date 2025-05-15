دان سينغل يعود من حافة الموت إلى منصات الموضة

ميرنا وليد - بيروت - عاد دان سينغل، مؤسس علامة كسوبي، إلى الأضواء بقوة يوم الثلاثاء بإطلاقه أول فعالية أزياء له منذ أن كاد أن يموت إثر سقوطه من شرفة عام 2017.



سقط المصمم، البالغ من العمر 47 عامًا، من غرفته في فندق غراند دامور بباريس في مارس 2017، ما أدى إلى كسر ساقيه.

لكن مع عودته إلى الأضواء في أسبوع الموضة الأسترالي، يبدو أن بيب إدواردز، زميلته السابقة في كسوبي، كانت غائبة.

قدّم دان عرضًا فنيًا في أسبوع الموضة الأسترالي للترويج لكتابه الجديد "مذكرات طفل شقي" في كاريدج ووركس، لكن بيب، المديرة الإبداعية في كسوبي، لم تكن حاضرة.

يُعد كتاب دان، الذي يضم صورًا ووثائق عابرة، مثل رسائل الحب ورسائل الكراهية وقصاصات الصحف، من فترة تألقه في عالم الموضة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، "لقطة سريعة من الزمن كانت لحظة ساحرة".

دان، الذي نادرًا ما ناقش حادثه الذي وقع عام 2017 في فندق باريسي راقٍ، كشف أنه "مات لعشر دقائق" بعد السقوط، الذي تركه في غيبوبة.

وقال المصمم :"لقد جعلني هذا الأمر أتوقف، وأهدأ، وأفكر فيما أريده في حياتي".

وأضاف: "أتيحت لي فرصة جديدة، وقد استغليت هذه الفرصة الثانية لأكون عونًا للآخرين وألهمهم".