نانسي عجرم تمهّد لأغنيتها الجديدة "ورانا إيه" بطريقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - تمهيداً لطرح أغنيتها الجديدة "ورانا إيه"، شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "لحظة" عفوية كما وصفتها من الفيديو كليب الخاص بالأغنية، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت عجرم على الفيديو قائلة :"غدًا لن أُصدر فيديو موسيقي، أنا أشارك لحظة، شعور، جزء مني أراد فقط أن يغني، ويرقص، ويضحك، ويشعر بالحياة، بحرية، وبجنون، وبصدق، ترقبوا المزيد".

متابعو نانسي إنهالوا بالتعليقات ، مشيرين إلى أنهم بإنتظار الأغنية وجاء فيها "شو راح يصبرنا لبكرا"،"نار يا حبيبي نار"، في الانتظار يا العالمية"،"اغنية وعيد ميلادها وفيديو كليب بنعيش احلى اللحظات "، وغيرها.

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