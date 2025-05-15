الشامي يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق

ميرنا وليد - بيروت - سجل الفنان الشامي إنجازًا فنيًا تاريخيا، بعدما تصدّرت أغنيته "وين" المرتبة الأولى في قائمة بيلبورد عربية 100 فنان، ليصبح بذلك أصغر فنان عربي يحقق هذا المركز، عن عمر لا يتجاوز 22 عامًا و55 يومًا.



هذا الإنجاز النوعي، أهله لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الأولى، بالتعاون مع منصة بيلبورد عربية، ليُسجَّل اسمه إلى جانب أسماء عالمية مثل مايكل جاكسون وجاستن بيبر.

وعبر الشامي عن فرحته بهذا الإنجاز، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي: "مع مايكل جاكسون وجاستن بيبر رسمياً صار اسمي الشامي الحاصل على جائزة غينيس العالمية للارقام القياسية.. بحبكم".

ويُعد هذا الرقم القياسي محطة بارزة في المسيرة الصاعدة للشامي، إذ لم يسبق لأي فنان في العالم العربي أن تصدّر قائمة "بيلبورد عربية 100" في هذا العمر.