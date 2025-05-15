الشامي يدخل موسوعة غينيس بعمر الـ ٢٢

حقّق الفنان الشاب الشامي إنجازًا عالميًّا جديدًا، يوم الأربعاء، بدخوله موسوعة “غينيس” للأرقام القياسيّة كأصغر فنّان يتصدّر المرتبة الأولى في قائمة Billboard Arabia Artist 100، وذلك عن عمر ٢٢ عامًا و٥٥ يومًا، اعتبارًا من تاريخ ٢٧ تموز/يوليو ٢٠٢٤.

ويُعدُّ هذا الإنجاز محطّةً بارزة في مسيرة الشامي الفنيّة، إذ جاء تتويجًا لجهودٍ مستمرّة وصوتٍ مميّز.

وكان الشامي قد شوّق جمهوره للخبر السار قبل أيّامٍ، فكتب عبر حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي: “قبل ١٤ كنا شي! وبعد ١٤ صرنا شي تاني. الحمد والشكر إلك يا رب”.

دخول الشامي موسوعة “غينيس” يُعدّ دليلًا حيًّا على نجاحه، وإصراره على تحقيق طموحاته، وقدرته على تحويل الحلم إلى حقيقة.

يُذكر أنّ الشامي وفي بداية العام ٢٠٢٤، نال جائزة “أفضل أغنية” عن أغنيته الشهيرة يا ليل ويالعين خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards.

وفي حفل بيلبورد بنسخته العربيّة، حصد الشامي ٤ تكريمات فنّية مميزة، ليُصبح بذلك أوّل فنان عربي يتسلّم هذا العدد من الجوائز في حفل “بيلبورد”. فقد نال جائزة “أفضل فنّان في فئة أغاني الليفانتين”، بالإضافة إلى جائزة “الفنّان الأوّل في فئة أغاني الليفانتين”. كما تسلّم جائزة “أفضل أغنية إندي” عن أغنيته الشهيرة صبرا، إضافة إلى جائزة “أفضل أغنية ليفانتين”.

كما حصل الشامي على جائزة “أفضل نجم عربي صاعد” في حفل توزيع جوائز الموريكس دور لعام ٢٠٢٤.