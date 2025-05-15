جنيفر لوبّيز تتعرّض لحادث خطير أثناء التمرينات… شاهدوا اصابتها

تعرّضت الفنانة جنيفر لوبّيز، مقدمة حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركيّة (AMAs)، لإصابة مؤلمة بعد تعرّضها لحادث أثناء التّدريبات قبل ليلة السّادس والعشرين من مايو في مسرح BleauLive في لاس فيغاس.

بلّغت تفاصيل الحادث لمعجبيها من خلال قصصها على موقع إنستغرام، ونشرت صورًا توثّق عواقب الإصابة الخطيرة الّتي تعرّضت لها، إذ ظهر كسر في أنفها الّذي بدا مؤلمًا للغاية.

وكتبت لوبيز عبر الإنترنت “إذن… هذا ما حدث”، ويبدو أنّها تعاملت مع الحادث بهدوء على الرّغم من وقوعه قبل أقلّ من أسبوعَين من الليلة الكبيرة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركيّة.

وفي قصّة أخرى على موقع إنستغرام، أظهرت المغنّية والممثّلة بنفسها أنّها تضع الثّلج على الإصابة، وطمأنت متابعيها إلى أنّها تتعافى بشكل جيّد. وأضافت المرأة البالغة من العمر خمسة وخمسين عامًا أنّ الدّكتور دايموند عالج إصابتها.

سيكون حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركيّة لعام ٢٠٢٤ مناسبة مهمة لأمّ طفلَين، إذ يمثّل عودتها إلى المسرح كمضيفة لأوّل مرّة منذ ما يقرب من عقد من الزّمان؛ آخر مرّة استضافت فيها الحفل كانت في عام ٢٠١٥.

تمّ الإعلان رسميًّا عن عودة لوبيز إلى مسرح AMAs في التّاسع من أبريل، إذ أشاد جاي بينسكي، الرّئيس التّنفيذي لشركة Dick Clark Productions، بموهبتها الفريدة وطاقتها بالإضافة إلى “حضورها الّذي لا يضاهى على المسرح”.

ويشكل حفل الاستضافة لحظة اكتمال دورة حياة النّجمة الّتي قدمت أوّل حفل لها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكيّة في عام ٢٠٠١ وفازت بجائزة الفنّان اللاتيني المفضّل في عام ٢٠١١، لتكمل بذلك صعودها من فنّانة طموح إلى أيقونة عالميّة مهيمنة.

ومع اقتراب حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركيّة، تبدو لوبيز مستعدّة لخوض التّحدّي على الرّغم من إصابتها الأخيرة وانفصالها الأخير عن بن أفليك الّذي يقترب الآن من لحظة مرور عام على انفصالهما.

سيتِمّ بثّ الحدث مباشرة الاثنين في السّادس والعشرين من ايار/مايو الجاري، على CBS وParamount+، ومع وجود الفنّانة الشّهيرة على رأس القيادة، يمكن للمعجبين أن يتوقّعوا عرضًا مذهلًا، إذ تُظهر الفنّانة المتعدّدة المواهب للعالم أنّها حتّى مع النّكسة، مستعدّة للتألّق.