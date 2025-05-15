شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية صيفية جديدة تجمع لطيفة والملحن جابر جمال..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة التونسية لطيفة لأول مرة مع الملحن جابر جمال في أغنية جديدة من المنتظر طرحها خلال موسم الصيف المقبل على شكل فيديو كليب عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات إسلام الجرينى، وتوزيع موسيقي أحمد الحداد، وتحمل طابعًا مختلفًا يجمع بين الدراما والإيقاع الراقص، حسب ما صرّح به ملحن العمل.

وقال جابر جمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"الأغنية غريبة جدًا على السوق المصري، وجديدة على لطيفة نفسها، هي درامية ولكن فيها إيقاع راقص بشكل غير تقليدي، ليست على المقسوم، بل تحمل روحًا مختلفة ومميزة."



لطيفة وجابر جمال

وأضاف: "التعاون مع الفنانة لطيفة كان تجربة جميلة ومثمرة للغاية. هي فنانة نابضة بالحيوية، تمتلك روحًا شبابية، واسمها يعبّر عن شخصيتها بالفعل؛ فهي لطيفة في تعاملها، وتحترم كل فريق العمل، وتمنح كل شخص حقه وقدره."

وكانت آخر أعمال لطيفة الأغنية العاشرة من ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والتي تحمل عنوان "زعمة لاباس" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.



لطيفة وجابر جمال

وأغنية أخرى بعنوان "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.

جدير بالذكر أن النجمة لطيفة طرحت ألبومها "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، قامت بتصويرها جميعًا فيديو كليب، وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين فى تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai.

