نارين بيوتي تعاتب أشقائها بعد زواجها: "حرقوا قلبي"

ميرنا وليد - بيروت - عاتبت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي، أشقائها بسبب اجتماعيهم في أحد المطاعم من دونها، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال رامي سامو.



وظهرت نارين في بث مباشر عبر حسابها الرسمي، وهي غاضبة من أشقائها، وتعاتبهم قائلة: "حرقوا قلبي وزعلوني، غرت كتير، شفتن بلشوا يعملوا نشاطات، بعمري ما شفتن هني الـ5 بمطعم من دون عيد ميلاد أو مناسبة".

وأضافت: "مبارح من بعد ما أنا اتزوجت قرروا يعملوا فعالية ويروحوا على المطعم؟ لا، هيدا الشي غير مسموح ومرفوض"، ما أثار تفاعلا كبيرا بين متابعي نارين الذين أعربوا اعجابهم بطرافتها.