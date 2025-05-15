هل ستلتزم النجمات بالحشمة وفقاً لقرار مهرجان كان السينمائي؟

ميرنا وليد - بيروت - على مدى السنوات الماضية، كانت السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي مسرحاً للفساتين الشفافة والفاخرة وجذبت إطلالات النجمات بالفساتين الشفافة والقصات الجريئة مواقع التواصل ووسائل الإعلام. وقرار لجنة المهرجان بمنع الفساتين الجريئة لعام 2025 شكّل مفاجأة. قرار إلتزام "الحشمة“ في مهرجان كان، يثير التساؤلات والفضول يبقى سيد الموقف لمعرفة من سيطبق الإجراءات الصارمة الجديدة فبعض المشاهير، سواء كانوا عارضات أزياء أو سفراء للعلامات التجارية الكبرى الشريكة للمهرجان يحصلن على معاملة تفضيلية. هل

ستخالف النجمات القواعد ببراعة وإبداع، كما فعلن سابقاً؟.

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