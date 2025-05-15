شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسرحية حكايات الشتا اليوم على مسرح الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة العرض المسرحي الجديد "حكايات الشتا"، من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، وذلك اليوم الخميس على مسرح الغد بالعجوزة في تمام التاسعة مساءً، ويستمر العرض يوميًا ماعدا الاثنين ولمدة أسبوعين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويعالج العرض فكرة العزلة غير الاختيارية من خلال شخصيات تتوهم حكايات بحثًا عن الأمان، وتتحرك كظلال إنسانية تحمل انفعالاتها وهمومها، في تجربة مسرحية تمزج بين الشعر والغناء واللحن والرقص.

"حكايات الشتا" من تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، بطولة هبة سامي، عبير الطوخي، مصطفى سليمان، مايا عصام، موسيقى وألحان رجب الشاذلي، غناء ياسمين رجب ورجب الشاذلي، ديكور أحمد الألفي، أزياء نور سمير، مخرج منفذ عليا عبد الخالق، وإخراج محمد عشري.