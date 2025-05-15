فيديو لطيف للغاية.. عقيل الرئيسي يؤكد حمل فرح الهادي بالطفل الثالث

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار أخبار حول حمل مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي فرح الهادي بطفلها الثالث من زوجها الممثل عقيل الرئيسي، قام الأخيرة بتأكيد هذه الأخبار بنشر فيديو له وقد إشترى ملابس لطفلته القادمة.



وعلق عقيل الرئيسي على المنشور قائلاً: "تحسون اسمها شنو من الاستايل …. طبعا كل فتره اشتري قطعه حق بنتي المستقبليه".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وجاء من بين التعليقات: "شانيل اسمهااا مافي افخم بتوقع من هيك اسم لبنتكم"، "اتمنى ملابس البنوته فرح الي تختارها .. لانها بنت وتعرف تنسق ملابس البنات .. ويطقمون مع بعض نبي مسااااحه خاصه فيهم البنوتاااات هالكلام لمستقبلاااااً"، "عليش بس كلنا ننتظر بنتهم الله يرزقكم يارب و يرزق كل محروم".