ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الأميرة عائشة بنت فيصل بحفل زفافها على رجل الأعمال الأردني كريم المفتي بأجواء ملوكية رائعة.

إليكم إذاً معلومات عن صهر العائلة المالكة الهاشمية.

كريم المفتي هو رجل أعمال ينتمي إلى إحدى أكبر العائلات الأردنية.

من مواليد الـ5 من تشرين الثاني عام 1994 أي يبلغ من العمر 31 عاماً ويكبرعروسه بـ 3 سنوات.

كان زميل ولي العهد الأمير الحسين في مدرسة كينغز.

درس إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الأردن.

سافر بعدها وأكمل الماجستير في جامعة جورج تاون الشهيرة

يعمل بمنصب مدير تطوير الأعمال بالشركات التي تمتلكها عائلته وهي مجموعة متخصصة في قطاع الفندقة والضيافة.



كانت هذه تفاصيل خبر رجل أعمال مهم وهذا فارق العمر بينهما.. معلومات عن زوج الأميرة عائشة بنت فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.