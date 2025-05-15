البابا ليون الرابع عشر تربطه صلة قرابة بممثلة شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - كشف عالم الأنساب جان لوي بيوكارنو، أن الحبر الأعظم البابا ليو الرابع عشر تربطه صلة قرابة بـالممثلة الفرنسية كاثرين دينوف.

وأضاف قائلاً : ”كنت قد قرأت أن البابا من أصول فرنسية، وبعد ليلة من العمل تمكنت من رسم مخطط عام لشجرة عائلة البابا الجديد ليو الرابع عشر“، مضيفاً أنه اكتشف وجود صلة عائلية بين البابا والممثلة كاثرين دونوف. ”رأيت أن له الكثير من الأسلاف في بلديات نورماندي، وبحثت لأرى ما إذا كان هناك أي أسلاف لأشخاص مشهورين مدرجين في تلك البلدية. ورأيت أن نسبي البابا ليو الرابع عشر وكاثرين دونوف يحملان نفس الألقاب، لذا تعمقت في البحث ورأيت أن هناك أسلافاً مشتركين“. وفقًا للخبير، وُلدت جدة البابا لأبيه، سوزان فونتين، في لوهافر، وهي نفس المدينة التي ولدت فيها عائلتا فونتين ودينوف.

يذكر أن البابا الجديد ليو الرابع عشر ولد في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل أيضًا جنسية بيروفية، لكن معظم عائلته تنحدر من فرنسا، وخاصةً نورماندي.