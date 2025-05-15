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كيم كارداشيان تعتمد إطلالة بملايين الدولارات في محكمة قصر العدل في باريس

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  • كيم كارداشيان تعتمد إطلالة بملايين الدولارات في محكمة قصر العدل في باريس 1/3
  • كيم كارداشيان تعتمد إطلالة بملايين الدولارات في محكمة قصر العدل في باريس 2/3
  • كيم كارداشيان تعتمد إطلالة بملايين الدولارات في محكمة قصر العدل في باريس 3/3

ميرنا وليد - بيروت - أدلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بشهادتها بانفعال في محكمة قصر العدل في باريس، فرنسا، مستذكرةً ما زُعم أنها احتُجزت تحت تهديد السلاح في غرفتها الفندقية وسُرقت منها مجوهرات بقيمة 9 ملايين دولار.

بدت كيم وكأنها تريد توجيه رسالة في المحكمة، حيث ارتدت عدة قطع مجوهرات باهظة الثمن، بما في ذلك قلادة بقيمة 3 ملايين دولار من تصميم سامر حليمة، وأساور وأقراط ألماسية من تصميم بريوني ريموند وريبوسي.
⁠كما ارتدت خلخالًا أهدته لها ابنتها الكبرى، نورث ويست، بمناسبة عيد الأم. وتناغمت الإكسسوارات بشكل رائع مع فستانها الأسود الأنيق من تصميم جون غاليانو.
وتحدث محامي كيم، مايكل رودس، حول خياراتها في الأزياء، فردّ قائلاً: "كيم هي كيم". أما عن شعورها بعد شهادتها، فقال محاميها: "أعتقد أن هذا سيُساعدها على تجاوز محنتها".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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