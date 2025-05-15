شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفليْن موسيقييْن بالأوبرا في 24 و25 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لاستقبال حفلين موسيقيين للموسيقار الكبير عمر خيرت يومي 24 و25 يونيو المقبل، حيث سيقدم خلالهما مجموعة من أشهر مقطوعاته التي حفرت في ذاكرة الجمهور، مثل: "صابر يا عم صابر"، "ليلة القبض على فاطمة"، "ضمير أبلة حكمت"، و"خلي بالك من عقلك"، إلى جانب أعمال أخرى من مسيرته الفنية العريقة.

يُعد عمر خيرت أحد أبرز رواد الموسيقى العربية، حيث بدأ مسيرته الفنية مبكرًا بتعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار على يد البروفيسور الإيطالي كارو، قبل أن يتعمق في دراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن. وقد تميزت أعماله بالثراء والتدفق، مما جعله أحد أهم المؤلفين الموسيقيين في العالم العربي.

إلى جانب العزف والتلحين، ترك خيرت بصمة واضحة في الموسيقى التصويرية، حيث أثرى المكتبة الفنية بألحانه لأكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحية، من أبرزها "قضية العم أحمد"، "إعدام ميت"، و"عفواً أيها القانون".