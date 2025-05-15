شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير داخل الجيم بفستان سهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة غير تقليدية في جلسة تصوير جديدة داخل صالة الألعاب الرياضية، في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتميّزت جلسة التصوير باختيار مكان غير معتاد، حيث التُقطت الصور داخل "الجيم"، في تناقض لافت مع إطلالتها الكلاسيكية، إذ ارتدت فستانًا أسود منفوشًا مكشوف الكتفين، وظهرت وهي تؤدي بعض الحركات باستخدام أجهزة التمارين.

وظهرت لقاء الخميسي في بعض اللقطات وهي ترتدي نظارة شمس داخل الصالة، ما أضفى طابعًا دراميًا وغريبًا على الجلسة، وأثار تفاعلاً واسعًا من متابعيها.

وتحرص لقاء الخميسي على مشاركة جمهورها بإطلالات متنوعة وجلسات تصوير تحمل طابعًا فنيًا مختلفًا، ما يجعلها دائمًا في دائرة الضوء.