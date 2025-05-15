شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Thunderbolts يحقق 273 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Thunderbolts إيرادات وصلت إلى 273 مليونا و954 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، حيث طرح أحدث أفلام مارفل يوم 30 أبريل الماضى فى دور العرض المصرية، وطرح يوم 2 مايو الجارى حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و6 دقائق.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 130 مليونا و 398 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و143 مليونا و 556 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Thunderboltsبعد أن وقعوا فى فخ الموت، يضطر فريقٌ غير تقليدى من الأبطال المضادين للطبيعة إلى الشروع في مهمةٍ خطيرةٍ ستُجبرهم على مواجهة أحلك جوانب ماضيهم.

فيلم Thunderbolts من إخراج جيك شراير، ومن تأليف إريك بيرسون وجوانا كالو، ومن بطولة فلورنس بوج، لويس بولمان، سيباستيان ستان، هانا جون-كامين، جيرالدين فيسواناثان، ديفيد هاربور، فيوليت ماكجرو، أولجا كوريلينكو، وايت راسل، جوليا لويس-دريفوس، كريس باور، ويندل بيرس.

تم تصنيف فيلم Thunderbolts كـ PG-13 بسبب العنف الشديد واللغة والعناصر الموضوعية وبعض الإشارات المثيرة والمخدرات في خلال أحداثه.