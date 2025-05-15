شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يُحيى حفلا غنائيا بالأوبرا.. 27 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيي النجم مدحت صالح حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق27 يونيو المقبل في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وكان آخر أعمال الفنان مدحت صالح هى أغنية تتر مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدى، التى عرض فى شهر رمضان الماضى، والأغنية تحمل اسم "عيل وغلط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد كنج.

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامى عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذى سيراه أو سيكتشفه وما الذى تغير طوال هذه السنوات.