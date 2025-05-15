شكرا لقرائتكم خبر عن سامر أبو طالب يوقع ألحانا جديدة لحسام حبيب وحماقي وهيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الملحن سامر أبو طالب نشاطه الفني في الساحة الغنائية من خلال تعاونات فنية مع عدد من نجوم الطرب في الوطن العربي، فقد انتهى مؤخرًا من تلحين أغنيتين جديدتين للفنان حسام حبيب، وهما "مكتفي" و"غاب الفرح"، ضمن ألبومه المرتقب، وهما من كلمات أدهم معتز وتوزيع إسلام شوقي.



سامر أبو طالب

كما يضع سامر لمساته الموسيقية على أغنية درامية ضمن ألبوم الفنان محمد حماقي، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ويشارك كذلك في أغنية النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال أغنية تحمل اسم "بس"، كلمات عمرو المصري، توزيع عمرو الخضري.



سامر أبو طالب

بالإضافة إلى نشاطه الغنائي، أعلن حسام حبيب تعاقده على الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" مع المخرج طارق العريان، حيث سيشارك في أداء ألحان وأغاني الفيلم، كما أعلن عن دعمه للمواهب الشابة في مجال الموسيقى، مشجعًا إياهم على المشاركة في ألبومه الجديد ومنحهم فرصة للظهور على الساحة الفنية.

وطرح مؤخرًا النجم محمد حماقي، ثلاث أغان جديدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهما "شاغل عيون الناس" من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي وجيتار مصطفي أصلان، وأغنية "بناقص" من كلمات شهدان فهمي، والحان أحمد صلاح حسني وتوزيع موسيقي فهد إبراهيم.

وجاءت الأغنية الثالثة التى طرحها حماقي، بعنوان "صدمة" من كلمات مصطفي حسن وتوزيع توما وجيتار مصطفي أصلان.