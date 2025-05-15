شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تلتقى جمهورها في الأوبرا 1يونيو وتقدم مفاجأة خلال الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما تحرص النجمة مى فاروق السلطانة على أن تقدم حفلات داخل دار الأوبرا المصرية حتى تلتقى بجمهورها خاصة أن مى فاروق ابنة دار الأوبرا المصرية وتخرجت على يد كبار الأساتذة، وتلتقى مى فاروق بجمهورها يوم 1 يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانى الزمن الجميل، بالإضافة إلى أغانيها الجديدة التى قامت بطرحها مؤخرا، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.



مى فاروق

وقالت مى فاروق ل الخليج 365 إنها سعيدة للغاية أن تقدم حفلا غنائيا مميزا في دار الاوبرا بعد فترة كبيرة، مشيرة إلى إنها ستقدم عدد من الأغانى المميزة لجمهورها، بالإضافة إلى مفاجأة خلال الحفل سيتم الإعلان عنها قريبا .

وكانت النجمة مى فاروق، طرحت مؤخرا أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، كما أطلقت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.

أغنية "اللى شافنا" تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.

يذكر أن الفنانة مى فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة" كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.